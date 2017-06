De Paleistuin in Den Haag is zaterdagavond afgesloten, omdat er een verdachte envelop is gevonden. ,,Die envelop ligt op een plaats waar die niet hoort te zijn. Dat is reden voor verder onderzoek,” aldus een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

Een expert doet onderzoek. Hoe lang het onderzoek in de tuin van het Paleis Noordeinde gaat duren, is onduidelijk.