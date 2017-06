Veertienjarige jongen verdronken in Alphen

Een veertienjarige jongen uit Tilburg is zondagmiddag verdronken in een meer in het Brabantse Alphen. Het lichaam van de drenkeling werd na een urenlange zoektocht gevonden in recreatieplas ’t Zand.

Duikers van de brandweer zochten urenlang tevergeefs naar de jongen. Even na 23.00 uur haalden duikers de jongen boven. De ouders van het slachtoffer zijn op de plaats van het drama.

Vrienden van de Tilburger sloegen ’s middags alarm toen hij in het midden van de plas niet meer boven kwam. Er werd meteen een grote zoektocht op touw gezet. Bij de zoektocht is een politiehelikopter ingezet en een boot met sonarapparatuur.