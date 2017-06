Onderzoek incident Eindhoven in volle gang

De recherche is nog volop bezig met het onderzoek naar de man die vrijdagavond is opgepakt in het centrum van Eindhoven. De 29-jarige Amsterdammer werd opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg bij de ingangen van het PSV-stadion, waar op dat moment veel mensen aanwezig waren in verband met het concert van Guus Meeuwis.

De man zit nog altijd vast en wordt verhoord. De recherche bekijkt onder meer zijn achtergrond en wat hem dreef. Ook in zijn woning is onderzoek gedaan.

Nadat de man vrijdagavond in Eindhoven werd ontdekt en als ,,mogelijk geradicaliseerd” werd gezien, sloeg de politie groot alarm. Eenheden uit de Brabantse provincie en ver daarbuiten werden ingezet en boven de stad vloog lange tijd een politiehelikopter.

De politie krijgt veel vragen over het politieonderzoek, dat in volle gang is, meldt ze maandagmiddag. ,,Dit onderzoek vraagt uiterste zorgvuldigheid, om die reden kunnen wij op dit moment geen verdere details naar buiten brengen.”