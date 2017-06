Overleg over nieuwe regering hervat

De voormannen van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn maandagmiddag rond 15.30 uur verdergegaan met hun zogenoemde informele overleg in het Catshuis in Den Haag. Zij zaten maandagochtend en vorige week ook al bijeen in de ambtswoning van de premier om te kijken of ze een regering kunnen vormen.

De vier partijen buigen zich over de vraag of zij onderhandelingen over een nieuw kabinet kunnen hervatten. Tot dusver stuit dat op het diepgaande meningsverschil tussen VVD en CDA enerzijds en D66 en vooral GroenLinks anderzijds over het vluchtelingenbeleid. Dat was ook de reden dat het in mei stuk liep tussen het kwartet, toen er voor de eerste keer een formatiepoging werd ondernomen.