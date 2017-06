Vier partijen vervolgen zoektocht in Catshuis

De voormannen van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn maandagochtend bij het Catshuis aangekomen voor een hervatting van hun zogenoemd informeel overleg. Ze buigen zich daar over de vraag of zij gevieren de onderhandelingen over een nieuw kabinet kunnen hervatten.

Informateur Herman Tjeenk Willink probeert de onderhandelingen, die een maand geleden strandden, nieuw leven in te blazen. Tot dusver stuit dat op het diepgaande meningsverschil tussen VVD en CDA enerzijds en D66 en vooral GroenLinks anderzijds over het vluchtelingenbeleid, ook de reden dat het in mei stuk liep.

VVD-leider Mark Rutte en zijn collega’s van CDA, D66 en GroenLinks Sybrand Buma, Alexander Pechtold en Jesse Klaver doen er over de gesprekken steevast het zwijgen toe. Openhartigheid zou hun kans van slagen kunnen schaden, menen ze.