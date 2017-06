Debat over formatie waarschijnlijk dinsdag

Het debat in de Tweede Kamer over het mislukte formatieoverleg tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vindt waarschijnlijk dinsdag al plaats. PVV-leider Geert Wilders had om een debat gevraagd, waar later op dinsdag over wordt beslist. Ingewijden denken dat de Tweede Kamer snel over de ontstane situatie wil gaan praten.

De gesprekken met GroenLinks liepen maandag voor de tweede keer stuk op het onderwerp migratie. Onduidelijk is hoe het nu verder moet omdat partijen elkaar of zichzelf uitsluiten. Daardoor is er momenteel de facto geen andere combinatie van partijen voor een meerderheidskabinet in beeld.