Knoops pleit voor volledige vrijspraak Schotte

Advocaat Geert-Jan Knoops heeft dinsdag in het hoger beroep van de zaak-Babel, waarin oud-premier van Curaçao Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs terechtstaan, gepleit voor volledige vrijspraak. Schotte is vorig jaar in eerste aanleg veroordeeld voor onder meer witwassen en valsheid in geschrifte tot drie jaar cel en intrekking van zijn passieve kiesrecht voor vijf jaar.

Knoops heeft verschillende deskundigen naar onderdelen van de zaak laten kijken. Hij maakte daar dinsdag in zijn pleidooi gebruik van om aan te geven dat er geen sprake is geweest van witwassen, valsheid in geschrifte en alle andere zaken waarvoor de oud-premier is veroordeeld.

De zaak gaat woensdag verder. Het Openbaar Ministerie pleit wederom voor drie jaar cel en intrekking van zijn passief kiesrecht voor vijf jaar. Ook verzoeken ze hem bij veroordeling direct vast te zetten.