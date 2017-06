De politie in Rotterdam heeft een 32-jarige man en zijn 21-jarige vriendin aangehouden die worden verdacht van meerdere zedendelicten. Het stel zou over een langere periode een minderjarig meisje seksueel hebben misbruikt dat in dezelfde flat woonde.

De 32-jarige Rotterdammer wordt er ook van verdacht dat hij het meisje in de prostitutie liet werken. De politie onderzoekt of nog meer personen slachtoffer zijn geworden van deze verdachten.