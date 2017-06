Verbond tussen Forum en Leefbaar Rotterdam

De landelijke partij Forum voor Democratie en de lokale partij Leefbaar Rotterdam slaan de handen ineen en gaan elkaar helpen bij campagnes. Dat maken de lijsttrekkers Thierry Baudet en Joost Eerdmans bekend in De Telegraaf van woensdag.

,,Met dit alliantiemodel bundelen we de krachten”, zegt Baudet. Volgens hem delen beide partijen dezelfde uitgangspunten en heeft Forum honderden leden in Rotterdam. ,,Die kunnen allemaal Leefbaar Rotterdam versterken”, stelt hij.

Eerdmans laat weten dat de samenwerking geen reactie is op het besluit van de PVV om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. ,,Ik geloof niet in versnippering op rechts, ik geloof in samenwerking.”

Wel zegt Eerdmans het niet goed te begrijpen waarom de PVV in Rotterdam wil meedoen. ,,Ik zou zeggen: kies een andere stad waar veel meer te doen is.” Forum voor Democratie, dat ook met andere lokale partijen wil samenwerken, doet volgend jaar lokaal alleen mee in Amsterdam.