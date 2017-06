Jeugd onvoorzichtig op onbeveiligde wifi

De helft van de internetgebruikers geeft aan wel eens gebruik te maken van een openbaar, niet beveiligd wifi-netwerk. Jongeren doen dat het vaakst en houden het minst rekening met de risico’s, zoals privacyschending. Dat meldt het CBS vrijdag.

Gebruikers van wifi-netwerken die niet zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord riskeren dat anderen hun gegevens bekijken. Zeven op de tien internettende 18- tot 25-jarigen maken gebruik van zulke netwerken, en een op de tien internettende 75-plussers.

Van de mensen die wel eens verbinding maken met onbeveiligde, openbare wifi-netwerken, zegt 34 procent dat te beperken wegens zorgen om de veiligheid. Dat doen ze door af te zien van wifi-gebruik of door in te loggen op een beveiligd netwerk, als dat mogelijk is. Een kwart van de jongeren en iets meer dan de helft van de 65-plussers beperkt het gebruik vanwege de risico’s.

Vier op de tien gebruikers van openbare, onbeveiligde wifi-netwerken zeggen zich altijd bewust te zijn van wat ze wel en en niet doen op zo’n netwerk.