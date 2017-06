Coentunnel weer open na politieonderzoek

De politie is klaar met sporenonderzoek bij de Coentunnel (A10) en die is daarom weer vrijgegeven. De twee voortvluchtige mannen, verdacht van een beroving, zijn volgens de politie echter nog niet gepakt. Het onderzoek loopt nog.

De politie was vrijdagmiddag in en bij de tunnel uren op zoek naar de twee mannen. Die waren eerder betrokken bij een gewelddadige beroving in Zaandam. Drie mannen vluchtten vanuit die plaats in een auto. De politie reed deze klem bij de Coentunnel, waarna twee inzittenden er vandoor gingen. Een van de verdachten raakte gewond tijdens de botsing tegen de vangrail. Hij is aangehouden.

Door de afsluiting van de Coentunnel, ontstonden lange files. Nu de weg open is, staat het verkeer nog vast op de rondweg van Amsterdam, maar de ANWB denkt dat die opstopping snel zal oplossen. Door de politieactie ging de verbindingsweg A8 naar de tunnel dicht. Dat leidde tot kilometerslange files op de rondweg.