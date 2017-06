Weer vertraging start intercity naar Brussel

De intercity die tussen Amsterdam en Brussel over de HSL Zuid moet gaan rijden, loopt opnieuw vertraging op. De start was al uitgesteld naar december, maar door latere levering van de beveiligingssoftware voor de locomotieven door fabrikant Bombardier wordt het weer later.

Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) vrijdag aan de Tweede Kamer meegedeeld. ,,Ik ga uit van een spoedige introductie in 2018.” Ze schrijft het ,,zeer teleurstellend” voor de reiziger te vinden dat die nu nog langer moet wachten op een snellere verbinding tussen beide hoofdsteden.