Brandweermensen herdenken omgekomen collega’s

Overal in het land staan brandweermensen zaterdag stil bij hun omgekomen collega’s. Dat zijn er 91 sinds de Tweede Wereldoorlog. Bij het brandweermonument in Schaarsbergen (Arnhem) is een bijeenkomst met genodigden. Brandweerkorpsen in alle kazernes zijn opgeroepen precies om 14.00 uur een ereboog te maken met twee brandweerspuiten.

Ook wordt brandweerlieden gevraagd hun profielfoto op sociale media zaterdag te vervangen door het zwarte brandweerlogo. Bovendien gaat de vlag halfstok.

Het gedenken van gestorven collega’s is belangrijk om samen de pijn uit het verleden te delen en te verwerken, stelt de brandweer. Het laat ook zien dat het beroep van brandweerman en brandweervrouw niet zonder gevaar is. Bij de brandweer werken 30.000 mensen en er zijn bijna duizend kazernes.

Dit jaar is de herdenking voor de zesde keer.