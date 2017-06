Een zevenjarige jongen is zaterdag in Amsterdam zwaargewond geraakt na een ongeluk met een grasmaaier van de plantsoenendienst. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De jongen was aan het spelen op een grasveld op het Christiaan Snouck Hurgronjehof toen hij werd aangereden door de grasmaaier. De bestuurder heeft hem vermoedelijk over het hoofd gezien.

De politie heeft de bestuurder aangehouden voor verhoor.