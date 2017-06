Veel meer deelnemers Nacht van de Vluchteling

De Nacht van de Vluchteling wordt in de nacht van zaterdag op zondag gehouden en telt circa 5000 deelnemers. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Toen zamelden 2800 mensen tijdens de nachtelijke sponsorloop ruim 1 miljoen euro in voor noodhulp aan vluchtelingen in de hele wereld.

In de aanloop naar de editie van dit jaar is al 1,2 miljoen euro ingezameld, aldus de Stichting Vluchteling. Amsterdam doet dit keer voor het eerst mee. Daar geven minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) en programmamaker Johnny de Mol klokslag middernacht het startsein bij de Gashouder op de Westergasfabriek. De deelnemers in Amsterdam lopen via Broek in Waterland terug naar de Gashouder.

Tegelijkertijd vertrekken er deelnemers van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem. In Rotterdam geven burgemeester Ahmed Aboutaleb en actrice Hadewych Minis het startschot. In Nijmegen neemt radioman Jan Douwe Kroeske die taak voor zijn rekening.

De lopers leggen een parcours van 40 kilometer af.