Koningspaar staat voor dubbel staatsbezoek

Koning Willem-Alexander brengt komende week twee staatsbezoeken. Samen met koningin Máxima gaat hij dinsdag naar Italië, en wanneer in Rome afscheid is genomen van gastheer president Sergio Mattarella volgt een ministaatsbezoek aan ministaat Vaticaanstad. Paus Franciscus heeft precies een kwartier uitgetrokken voor de ontvangst van zijn Nederlandse gasten, die hij overigens vorig jaar ook al eens privé heeft ontvangen.

Het laatste Nederlandse staatsbezoek aan bondgenoot en mede-EU-oprichter Italië dateert al weer van 1985, toen koningin Beatrix en prins Claus op visite waren. Zij gingen na afloop ook langs bij toenmalig paus Johannes Paulus II, maar op die ontmoeting werd toen niet het protocollair gewichtige stempel van staatsbezoek gedrukt.

Dat er 32 jaar voorbij zijn gegaan sinds het laatste staatsbezoek wil overigens niet zeggen dat Italië al die tijd is verwaarloosd. De Oranjes waren er decennia kind aan huis en prinses Beatrix verblijft nog regelmatig in haar vakantiehuis in Tavarnelle. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kwamen in 2014 op kennismakingsbezoek en werken dinsdag op de eerste dag van het staatsbezoek eenzelfde protocollaire marathon af als drie jaar geleden. Naast de ontvangst door president Mattarella en het staatsbanket in de avond zijn er ook ontmoetingen met de premier, de burgemeester van Rome en de voorzitters van Senaat en Huis van Afgevaardigden.

Het koningspaar bewaart de meer inhoudelijke onderdelen voor uitstapjes naar Palermo en Milaan, waarmee tevens een gebaar wordt gemaakt naar Zuid- en Noord-Italië. De handelsrelaties en watermanagement komen aan bod, maar ook de samenwerking in de VN – Italië en Nederland delen een zetel in de Veiligheidsraad – en het samen optrekken bij de bestrijding van mensenhandel. In Milaan krijgen voetbal en design aandacht.

In Vaticaanstad gaat het koningspaar ook naar de Kerk van de Friezen en is er een gesprek met kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van de kerkstaat.