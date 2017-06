Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de bosbranden in Portugal. Bij de enorme branden kwamen zondag zeker 57 mensen om het leven.

,,We hebben goed contact met de Portugese autoriteiten en we zijn het aan het uitzoeken of er mogelijk Nederlanders bij betrokken zijn”, aldus een woordvoerster.

Brandweer Nederland reageerde geschokt op het hoge aantal slachtoffers van de brand. ,,Wat een tragedie”, aldus de organisatie op Twitter.