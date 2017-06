Veel politie op de been in Enschede

In het centrum van Enschede is zondag aan het einde van de ochtend veel politie op de been. Locoburgemeester Eelco Eerenberg kondigde donderdag een demonstratieverbod af. Maar er wordt rekening mee gehouden dat toch demonstranten naar de stad komen. Er zijn volgens de politie wel wat ‘eenlingen’ gesignaleerd, maar het beeld is nog rustig.

Fortress Europe, No Nazi’s in Enschede en Enschede Tegen Racisme wilden protesteren, maar de loco-burgemeester was bang dat vanwege een mogelijke confrontatie tussen rechtse en linkse groeperingen de veiligheid in de stad niet gegarandeerd kan worden.

Enschede is aangewezen als zogenaamd veiligheidsrisicogebied, zodat de politie extra bevoegdheden heeft. Er lopen en fietsen agenten rond. Ook staan er politiebusjes en busjes van de ME klaar. Er zijn digitale borden in de stad geplaatst waarop staat: demonstreren verboden.