Veel toeloop bij grote brand in Leerdam

Bij een grote brand in Leerdam is de politie ingezet om geïnteresseerden op afstand te houden. De brand in een winkel met een bovenwoning in de binnenstad van de Zuid-Hollandse stad brak rond 23.30 uur zaterdagavond uit. Het uitgaanspubliek wilde alles op de voet volgen, maar werd op afstand gehouden om de brandweer zijn werk te kunnen laten doen, liet een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid weten.

Om de brand te bestrijden werden uiteindelijk zo’n honderd brandweerlieden ingezet uit de hele regio. Die konden niet voorkomen dat twee buurpanden ook beschadigd raakten. Zo’n drie uur na het uitbreken van de brand werd het sein brand meester gegeven. Er raakte niemand gewond bij de brand.