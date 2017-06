70 Procent Nederlanders vreest terreuraanslag

Bijna 70 procent van de Nederlanders maakt zich wel eens zorgen over een mogelijke terroristische aanslag. Maar slechts 4 procent is bang zelf slachtoffer te worden van terreur, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Een groot deel van de Nederlanders past zijn of haar gedrag aan de situatie aan. Ze gaan bijvoorbeeld niet naar hun favoriete vakantiebestemming vanwege terreurdreiging. Vooral Turkije wordt om die reden gemeden. Een kleine groep (3 procent) reist uit vrees voor een aanslag niet met het openbaar vervoer.

Nederlanders kijken volgens het CBS in het algemeen meer om zich heen, vooral op plaatsen waar grote groepen bijeen zijn, zoals vliegvelden, winkelcentra en bij grote evenementen. Vier op de tien volwassenen letten specifiek op mensen met grote rugzakken of koffers en op mensen met een buitenlands uiterlijk. Ze geven aan in het dagelijks leven alert te zijn op verdachte personen of verdachte zaken zoals zenuwachtig gedrag.

De enquête onder ruim 3500 Nederlanders van achttien jaar en ouder is al ruim een jaar geleden gehouden. In die tijd vielen door een aanslag op de luchthaven Zaventem bij Brussel 32 doden en driehonderd gewonden.

In de tussentijd zijn er wereldwijd talloze aanslagen geweest, onder meer in Londen, Manchester, Berlijn en München. Het kan volgens het CBS heel goed zijn dat een vergelijkbare enquête nu tot andere resultaten leidt.