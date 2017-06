Pechgevallen in hitte sneller van weg gehaald

Vanwege de hitte gaat Rijkswaterstaat voertuigen met pech op de snelweg vlotter bergen. Ook bij kleine pechgevallen, zoals een lekke band, komen bergingsvoertuigen in actie en brengen ze automobilisten naar een veilige plek in de schaduw. De maatregel geldt tot en met donderdag en de berging is gratis.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers deze week voldoende koud drinken mee te nemen vanwege de hitte. In een file kan de temperatuur in voertuigen snel oplopen, zeker als er geen airco is. Vertraging door bijvoorbeeld een ongeval of pechgeval, die normaliter niet tot grote problemen leidt, kan bij het extreem warme weer heel onaangenaam zijn, aldus de dienst.

Om hun werk goed te kunnen doen, beschikken alle 260 weginspecteurs van Rijkswaterstaat over speciale vesten die koelte bieden.