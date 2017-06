Coffeeshophouder weer veroordeeld in Thailand

De Tilburgse oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven is in Thailand ook in hoger beroep veroordeeld voor witwassen. Weliswaar verlaagden de Thaise rechters de gevangenisstraf van 103 naar 75 jaar, maar de tijd die hij effectief vast zal zitten (20 jaar) blijft gelijk.

Omdat Van Laarhoven zo snel mogelijk naar een Nederlandse cel wil worden overgeplaatst, weet zijn Nederlandse advocaat Tim Vis nog niet of er een cassatieverzoek zal worden gedaan. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet een straf onherroepelijk zijn. Sowieso moet Van Laarhoven nog een jaar in Thailand uitzitten. In het uitleveringsverdrag dat Nederland en Thailand hebben getekend, is opgenomen dat een veroordeelde minimaal vier jaar in een Thaise cel heeft gezeten. Bij overplaatsing wordt de straf hier omgezet naar Nederlandse maatstaven.

Van Laarhoven stond terecht voor het witwassen van geld dat hij in Nederland verdiende met de verkoop van softdrugs. Hij was oprichter van coffeeshopketen The Grass Company, met vestigingen in Tilburg en Den Bosch.