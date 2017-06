Jongeren beginnen later aan seks

Nederlandse jongeren beginnen, in vergelijking met vijf jaar geleden, zo’n anderhalf jaar later aan seks. Met 18,6 jaar heeft de helft van de jongeren geslachtsgemeenschap gehad, in 2012 was dat nog met 17,1 jaar. Dat blijkt uit een groot onderzoek ‘Seks onder je 25ste 2017’ van Rutgers en Soa Aids Nederland, in samenwerking met gemeentelijke gezondheidsdiensten.

Een duidelijke verklaring voor de verschuiving hebben de onderzoekers niet. Ongeveer de helft van de jongeren die nog geen seks heeft gehad, zegt zichzelf te jong te vinden.

De onderzoekers noemen het zorgelijk dat ruim 40 procent van de jongeren geen condoom gebruikt bij een ‘onenightstand’. Bij de eerste keer seks gebruikt 70 procent van de jongeren een condoom. Maar daarna neemt het condoomgebruik sterk af. Als jongeren met een sekspartner stoppen met het gebruik ervan, zegt driekwart van de jongens en twee derde van de meisjes zich niet te hebben laten testen op geslachtsziekten (soa’s).

De belangrijkste redenen om geen condoom te gebruiken zijn dat er andere anticonceptie wordt gebruikt, dat partners elkaar vertrouwen of dat het minder lekker is.

Opvallend is ook dat 12 procent van de meisjes en 13 procent van de jongens wel eens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar iemand anders heeft gestuurd in het afgelopen halfjaar. Dat is veel meer dan in 2012. Toen was dat nog respectievelijk 4 en 6 procent.