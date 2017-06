Koningspaar op staatsbezoek in Italië

Koning Willem-Alexander begint dinsdagmorgen samen met koningin Máxima in Rome aan een staatsbezoek aan Italië. Gastheer is de in 2015 aangetreden president Sergio Mattarella, die de Nederlandse gasten met het gebruikelijke ceremonieel ontvangt in het Quirinaal, het presidentieel paleis dat eerder dienst deed als onderkomen van de Italiaanse koningen en daarvoor van de pausen.

De eerste dag van het staatsbezoek staat bol van protocol en verplichte ontmoetingen. Behalve met de president heeft het koningspaar gesprekken met de voorzitters van Senaat en Huis van Afgevaardigden, de burgemeester van Rome en premier Paolo Gentiloni, die ook zorgt voor de lunch. Tussendoor is er een kranslegging bij het graf van de onbekende soldaat en de dag wordt afgesloten met een staatsbanket.

Koning Willem-Alexander heeft eerder tegen Italiaanse media gezegd uit te kijken naar het staatsbezoek en zijn terugkeer naar Rome. Italië kende hij goed, zo vertelde de koning. Van jongs af aan kwam hij er op zomervakantie. Belangrijker nog dan het weerzien met Rome is echter op de tweede dag het bliksembezoek aan Palermo, zo zei hij ook. ,,Om solidariteit te betuigen aan Sicilië.” Dit vanwege de opvang van de duizenden bootmigranten, dat bij de visite ook uitgebreid aan de orde zal komen.