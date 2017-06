Miljoen Europeanen tegen lange veetransporten

Het transport van levende dieren zou niet langer dan acht uur moeten duren. Dierenrechtenorganisaties hebben in ruim een jaar tijd meer dan 1 miljoen handtekeningen van Europeanen verzameld tegen langdurig gezeul met vee. De Europese Commissie moet zo’n burgerinitiatief officieel in behandeling nemen als er in minstens zeven EU-lidstaten in totaal 1 miljoen steunbetuigingen zijn.

De ondertekenaars, onder wie 47.225 Nederlanders, eisen naast een maximale transportduur van acht uur strengere controles en betere bescherming voor vee, ook buiten de EU. Volgens de zogenoemde StopTheTrucks-campagne staan dieren ,,vaak dagenlang dicht op elkaar gepakt in volle vrachtwagens en schepen’’.

De EU is al vele jaren aan het soebatten over het vervoer van varkens, koeien, kippen en andere dieren, maar de lidstaten zijn verdeeld over strengere wetgeving. Nederland is daar wel voor. De commissie liet vorig jaar weten dat er geen wetenschappelijke rechtvaardiging is om de transportduur te beperken tot acht uur. Dat zou geen garantie bieden voor beter dierenwelzijn. Handhaving van de regels is een zaak van de EU-landen.