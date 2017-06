Nederlandse journalisten vast in Colombia

Twee Nederlandse journalisten worden in Colombia ,,tegen hun zin in vastgehouden”. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in de nacht van maandag op dinsdag.

Volgens de Colombiaanse krant El Tiempo zijn de twee sinds zaterdag ontvoerd door guerrillabeweging ELN. Dat gebeurde in de plaats El Tarra in de noordelijke deelstaat Norte de Santander.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken wil dat niet bevestigen, maar laat weten dat de zaak de hoogste prioriteit heeft. Om de ontwikkelingen niet te beïnvloeden, wil het ministerie verder niets kwijt.

De Colombiaanse autoriteiten eisen de onmiddellijke vrijlating van de twee Nederlanders, meldt de krant. Volgens El Tiempo zou een van de twee Nederlanders Derk Bolt zijn. Hij is de presentator van het programma Spoorloos.