In de Waal bij Sluis St. Andries (Gelderland) is dinsdag een stoffelijk overschot gevonden. De politie kon niets zeggen over de identiteit van de persoon.

De politie liet weten dat het in ieder geval niet gaat om een man die dinsdag in de Waal bij Andelst was gaan zwemmen en sinds het eind van de middag wordt vermist. Het stoffelijk overschot bij Sluis St. Andries werd geborgen voordat de zwemmer bij Andelst werd vermist.