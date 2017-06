Prinzhorn-collectie te zien door ogen Dubuffet

Het Outsider Art Museum in Amsterdam toont de komende tijd de Prinzhorn Collectie door de ogen van de bekende Franse kunstenaar Jean Dubuffet. Deze verzameling kunst gemaakt door mensen uit psychiatrische instellingen werd begin vorige eeuw samengebracht door psychiater Hans Prinzhorn. Nieuw kunsthistorisch onderzoek geeft volgens het museum weer wat de ideeën waren van Dubuffet over de collectie.

Beatrix Ruf, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, opent woensdag de expositie ‘De lijst van Dubuffet – Meesterwerken uit de Prinzhorn Collectie’. Dubuffet had een grote fascinatie voor tekeningen van kinderen, geestelijk minder begaafden en gedetineerden. Hij beschouwde de Prinzhorn Collectie als een voorloper van zijn eigen ‘Collection l’Art Brut’. In 2015 werd de verloren gewaande lijst van de kunstenaar gevonden, waarop hij de verzameling heeft beoordeeld. Hij keek volgens het museum op een andere manier naar de werken dan de verzamelaar zelf.

Het Outsider Art Museum in de Hermitage werd vorig jaar geopend door koningin Máxima. Outsider Art is kunst gemaakt door mensen die niet zijn opgeleid aan de kunstacademie, zoals psychiatrische patiënten.