Al 800 gevallen van Microsoftscam in 2017

Maar liefst achthonderd mensen werden in de eerste helft van dit jaar de dupe van oplichting via de zogenoemde Microsoft-scam. In heel 2016 waren het er 1100, zo zegt de politie donderdag die voor de oplichting waarschuwt.

Vanuit het buitenland belt een Engelssprekende ‘Microsoft-medewerker’ die zogenaamd computerproblemen wil verhelpen. ,,Er zijn problemen met uw computer. Wij willen die graag voor u oplossen.’’ Het is het begin van een oplichtingspoging die al veel mensen geld heeft gekost.

In totaal zijn slachtoffers honderdduizenden euro’s kwijt. Een persoon ging voor meer dan 70.000 euro het schip in, aldus de politie. Volgens de politie gaat het vaak om een beller met een licht Indiaas accent.

Een veel voorkomende methode is om slachtoffers software te laten installeren. Daarmee neemt de oplichter de computer over om de problemen zogenaamd te verhelpen. Voor de werkzaamheden vragen de oplichters veel geld, bijvoorbeeld in de vorm van iTunes-tegoedkaarten. Soms krijgen de oplichters toegang tot internetbankieren. De politie adviseert mensen die gebeld worden door een ,,Microsoft-medewerker’’ direct op te hangen.

Woensdag presenteerde het National Security Center het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN 2017). Eén van de bevindingen daarin is dat de weerbaarheid van Nederlanders achterblijft bij de groeiende dreiging. De Microsoft-scam is daar een voorbeeld van.