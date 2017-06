Brand De Groote Peel snel geblust

In Nationaal Park De Groote Peel heeft donderdagavond enige tijd een natuurbrand gewoed. Vermoedelijk ontstond het vuur door blikseminslag, liet de brandweer weten. Die stuurde direct veel mensen en materieel naar het beschermde natuurgebied.

De Groote Peel ligt deels in Noord-Brabant en deels in Limburg. Vanuit beide provincies werden eenheden opgeroepen, acht wagens in totaal. De politie assisteerde de brandweer vanuit de lucht met een helikopter. Na ongeveer een uur was de brandweer de vlammen meester.

In het gebied is ‘code rood’ van kracht vanwege de hoge temperaturen en droogte van de afgelopen dagen. Dat betekent dat de kans op een natuurbrand groot is en het vuur zich ook snel kan verspreiden. Daarom zette de brandweer direct fors in.