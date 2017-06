Geen beroep tegen vrijlating terreurverdachte

Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de vrijlating van de 29-jarige terreurverdachte Amsterdammer die twee weken geleden werd opgepakt bij het PSV-stadion omdat hij aan het filmen was. Een woordvoerster laat weten de aanklager een succesvol beroep niet kansrijk inschat. De man blijft wel verdachte.

De ‘geradicaliseerde’ Amsterdammer werd opgepakt omdat hij aan het filmen was bij de ingang van het Philips Stadion, voorafgaand aan een concert van Guus Meeuwis. Hij gedroeg zich opvallend, had daarvoor geen verklaring en had geen kaartje voor het concert. Er werd daarom groot alarm geslagen.

De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de voorbereidingshandelingen voor een terroristisch misdrijf. De rechter-commissaris in Den Bosch liet hem eind vorige week vrij wegens onvoldoende vermoeden van schuld.