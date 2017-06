Verdachte dood Savannah blijft vastzitten

De zestienjarige jongen uit Den Bosch die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de veertienjarige Savannah uit Bunschoten, blijft dertig dagen langer vastzitten. De rechtbank Utrecht heeft dat donderdag besloten.

Savannah verdween begin deze maand. Haar lichaam werd een paar dagen later gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten. De jongen uit Den Bosch werd kort daarna opgepakt.

Ook blijft de jongen vastzitten in beperkingen. Dat betekent dat hij behalve met zijn advocaat geen contact mag hebben met de buitenwereld.