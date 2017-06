Vrijspraak voor doodslag in Vluchtgarage

Twee mannen, van 34 en 36 jaar, die beschuldigd werden van doodslag op een man in de Vluchtgarage in Amsterdam in 2014, zijn daarvan vrijgesproken. De rechtbank in Amsterdam vindt dat niet bewezen is dat de twee verantwoordelijk zijn voor de verwondingen die het 26-jarige slachtoffer fataal werden. De 34-jarige is wel schuldig bevonden aan mishandeling en kreeg daarvoor een boete van 250 euro.

In de voormalige Vluchtgarage, een gekraakte garage in Amsterdam-Zuidoost, verbleven destijds meer dan honderd uitgeprocedeerde asielzoekers. Zowel de verdachten als het slachtoffer zijn van Somalische afkomst. Op 19 augustus 2014 ontstonden meerdere vechtpartijen waarbij het slachtoffer betrokken was. Naar verluidt ging de ruzie om een paar blikjes bier.

In een derde gevecht deelde de 34-jarige een vuistslag uit aan het slachtoffer. Die raakte buiten bewustzijn en kwam niet meer bij kennis. Hij overleed enkele dagen later in een ziekenhuis. Volgens de rechtbank kan niet worden vastgesteld dat de vuistslag het dodelijke hersenletsel heeft veroorzaakt.

De twee verdachten waren al in 2015 in vrijheid gesteld in afwachting van hun rechtszaak.