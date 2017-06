Brand in Deurnese Mariapeel door droogte

In de Deurnese Mariapeel in Brabant staat een natuurgebied in brand. De brand heeft een omvang van tweehonderdvijftig bij twintig meter en breidt nog uit, aldus de brandweer die met veel wagens ter plaatse is.

De brand brak in de nacht van donderdag op vrijdag rond middernacht uit. Het gebied is moeilijk toegankelijk wat de bestrijding bemoeilijkt, aldus de brandweer. Extra voertuigen zijn onderweg voor de aanvoer van bluswater.

Donderdagavond was er ook al brand in Nationaal Park De Groote Peel. In het gebied is ‘code rood’ van kracht vanwege de hoge temperaturen en droogte van de afgelopen dagen. Dat betekent dat de kans op een natuurbrand groot is en het vuur zich ook snel kan verspreiden.