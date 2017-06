DENK in Breda verzet zich tegen partijtop

Er is onenigheid tussen de lokale afdeling van DENK in Breda en de partijtop. Dat bericht de Volkskrant vrijdag. De afdeling in de Brabantse stad wil volgend jaar niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Uit een brief van de afdeling aan partijvoorzitter Selçuk Öztürk – in handen van de krant – wordt het gedrag van de top ,,onprofessioneel, ondankbaar en heel erg onbeschoft” genoemd. Een discussie over de inhoud van de koers zou ontbreken.

Volgens de krant is er binnen de partij veel onvrede over het handelen van de partijtop. Die zou nauwelijks nog contact hebben met lokale vrijwilligers. Ook zou Öztürk te veel verantwoordelijkheden naar zich toe trekken.

De partijtop stelt in een reactie regelmatig overleg te voeren met afdelingen in het land. Ook laat zij weten dat deelname aan de verkiezingen in Breda nog niet is uitgesloten.