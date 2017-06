Koningspaar heeft in Milaan oog voor handel

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagavond de derde dag van hun staatsbezoek aan Italië afgesloten in het voormalige Koninklijk Paleis in Milaan. Daar woonde het koningspaar een diner bij dat door demissionair minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) werd aangeboden aan de meegereisde handelsmissie en de tegenhangers van die bedrijven en instellingen in Italië. Tom Dumoulin, de winnaar van de Ronde van Italië, maakte ook zijn opwachting.

Nederlandse bedrijven zien veel kansen in Italië op het gebied van onder meer mode en design, behoud van cultureel erfgoed watermanagement en agrifood. Zo gaat de provincie Zuid-Holland een samenwerkingsverband aan met de regio Lombardije op het gebied van waterbeheer, waarbij de Italianen veel interesse hebben voor het in Nederland veel toegepaste concept van ‘ruimte voor water’.

Het ‘trade diner’ in het tijdens de Tweede Wereldorlog zwaar verwoeste paleis werd voorafgegaan door een voetbalclinic, die was opgezet door de KNVB en de Italiaanse voetbalbond. Oud-internationals Edgar Davids, Aron Winter, Pierre van Hooijdonk en Clarence Seedorf schaafden het talent van jeugdspelers bij. Het koningspaar ging gewillig op de foto met deelnemers en de voormalige sterren van Oranje.

Koning en koningin arriveerden in Milaan vanuit Rome waar ze donderdagochtend in Vaticaanstad een historisch staatsbezoek aan paus Franciscus brachten. Daarna hadden ze nog een ontmoeting met mensen uit de Nederlandse gemeenschap in Italië en het Vaticaan.