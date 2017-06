Nederland heeft contact met ontvoerders Bolt

Nederland staat in contact met de Colombiaanse guerrillabeweging ELN, die Spoorloos-presentator Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender vasthoudt. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders heeft dat donderdagavond gezegd in de marge van het staatsbezoek aan Italië.

Koenders zei verder dat de berichten die de ELN op Twitter verspreidt, authentiek zijn. Via Twitteraccounts zinspeelden de ontvoerders van Bolt en Follender donderdag op vrijlating van de Nederlanders. Of die vrijlating inderdaad ophanden is, zoals ook de gouverneur van de regio heeft aangekondigd, kan Koenders nog niet bevestigen.