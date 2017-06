Nederlanders gedood in Dominicaanse Republiek

Twee Nederlanders zijn begin deze week in het oosten van de Dominicaanse Republiek vermoord. De lijken zijn woensdag aangetroffen in een suikerrietplantage, meldde vrijdag de krant Diario Libre. De politie heeft gemeld dat het om Nederlanders gaat, maar gaf geen namen.

Manuel Santana Montero van het Openbaar Ministerie in de plaats El Seibo zei dat alles erop wijst dat het om een afrekening in kringen van drugscriminelen gaat. De twee zouden maandagavond zijn vermoord. Volgens hem zijn er sporen die naar de daders leiden. Hij wilde in het belang van het onderzoek niet meer kwijt.