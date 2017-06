De waterpolitie voert opnieuw actie en houdt de boten aan de kant. Hiermee is de actie die in maart werd opgeschort hervat. De actievoerders eisen dat tegemoet wordt gekomen aan hun eisen, aldus de politievakbond ACP. Volgens de bond is er ook een groot gebrek aan informatie en aan vertrouwen in de leiding. Daarom willen veel collega’s weer actievoeren door niet meer uit te varen, stelt de bond. Het is een landelijke actie, zei een woordvoerder van de bond vrijdag.

In maart werd ook al actie gevoerd omdat er volgens de actievoerders onvoldoende mensen waren om de diensten goed en veilig uit te kunnen voeren. Bovendien willen ze meer duidelijkheid hoe de waterpolitie er in een nieuwe opzet uit komt te zien. Ze zeggen in grote onzekerheid te leven en eisen meer informatie van de leiding. Ook willen de actievoerders weten hoeveel mensen boventallig zijn.

Er worden sinds donderdag geen controles meer uitgevoerd. Alleen bij spoedmeldingen wordt uitgevaren.