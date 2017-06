Bolt: Ik dacht ik ga dit niet overleven

CÚCUTA (ANP) ,,Ik dacht: dit ga ik niet overleven.” Dat zei programmamaker Derk Bolt over de lange tocht die hij samen met zijn cameraman Eugenio Follender door de Colombiaanse jungle moest maken nadat ze door de guerrillabeweging ELN waren ontvoerd. Bolt zei op een persconferentie in de Colombiaanse plaats Cúcuta dat het heel zwaar was om kort nadat ze ontvoerd waren achttien uur in touw te moeten zijn.

Bolt gaf toe dat hij bang is geweest en dat ze veel hebben gedacht aan hun naasten in Nederland. Bolt en Follender weten nog niet precies wanneer ze teruggaan naar Nederland, maar ze zeiden dat dit ,,heel snel zal zijn”.

De twee Nederlanders lieten weten dat ze goed zijn behandeld door het ELN en dat het onder meer humor was dat hen op de been hield.