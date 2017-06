Gewonden door ‘burn-out’ op Drentse camping

Op een camping in het Drentse Witten zijn een 23-jarige man en vrouw van 22 gewond geraakt toen de motor waarop ze zaten in brand vloog. Dat gebeurde toen de man met zijn motor een zogenoemde burn-out wilde maken door de voorrem vast te houden en de achterband te laten spinnen.

Tijdens de burn-out, waarbij de motor met sjortouwen was vastgezet, ontstond een steekvlam en ontplofte de motor.

De man uit het Limburgse Koningsbosch is met onder meer brandwonden in zijn gezicht naar het brandwondencentrum van het UMCG in Groningen gebracht. De vrouw, afkomstig uit Sittard, liep brandwonden op aan haar been. Ze zat achterop de motor.