Val van vierde etage Almelo nog een raadsel

De politie gaat zondag verder met het onderzoek naar de val van een man uit een flat in Almelo. Zaterdag raakte de man ernstig gewond nadat hij van de vierde verdieping uit een gebouw aan de Gerard Doustraat was gevallen. Omdat het de politie op de plek zelf niet duidelijk werd wat er was gebeurd, zijn de zes mensen in de woning allemaal aangehouden.

De politie kon zondagochtend niet zeggen hoe het met de gewonde man gaat. Hij ligt in het ziekenhuis. Ook over de identiteit is nog niets bekend.

Zondag gaan de verhoren door. De politie hoopt er achter te komen wat er is gebeurd en wat de rol is van de zes mensen die in de woning waren toen het incident gebeurde.