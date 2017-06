Verdachten Passage tellen af naar uitspraak

Het uur U nadert voor de verdachten in liquidatieproces Passage. Donderdag velt het gerechtshof van Amsterdam in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol na een hoger beroep dat vier jaar duurde en elf jaar na de eerste arrestaties het finale oordeel over de tien verdachten. Tegen vier van hen – onder wie vermeend kopstuk Dino S. – is levenslang geëist.

Passage – ook wel ‘proces van de eeuw’ genoemd – is het grootste liquidatieproces van Nederland ooit. Het draait om zeven criminele afrekeningen in de Amsterdamse onderwereld: vijf in 1993 (Djordje Ilic en Salim Hadziselimovic in Ouderkerk aan de Amstel, sportschoolhouder Tonnie van Maurik in Amsterdam en Henie Shamel en Anne de Witte in Antwerpen), een in 2005 (vastgoedman Kees Houtman in Osdorp) en een in 2006 (kroegbaas Thomas van der Bijl in Amsterdam). Daarnaast zouden nog eens een reeks moorden zijn beraamd.

Gedurende het moordproces sloot justitie overeenkomsten met twee kroongetuigen. Hand in hand met de bekentenis dat hij betrokken was bij de moord op Houtman klapte in eerste aanleg Peter la S. uit de school. In hoger beroep volgde de deal met Fred R., de ‘moordmakelaar’ die in 2013 dertig jaar cel kreeg voor het regelen van de moord op Van der Bijl.

In zijn verklaringen wees R. Dino S. aan als opdrachtgever voor de moord op Van der Bijl. Daarnaast verklaarde hij belastend over medeverdachte Ali A. (eind 2014 geliquideerd in Istanboel) en Willem Holleeder. Holleeder staat niet terecht in Passage, maar hij werd eind 2014 mede op grond van verklaringen van R. aangehouden. Holleeder wordt inmiddels apart vervolgd voor een reeks liquidaties, waarvan er twee (Houtman en Van der Bijl) ook in Passage voorkomen.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in november afgelopen jaar net als in eerste aanleg levenslang tegen S., over wie de rechtbank in 2013 nog oordeelde dat er geen bewijs was dat hij achter een of meerdere moorden zat. S. kreeg een half jaar cel. Maar toen waren de verklaringen van Fred R. er nog niet.

Voor S. wordt daarom cruciaal of het hof de verklaringen van R. geloofwaardig acht. Het Openbaar Ministerie (OM) noemde zijn verklaringen eerder ,,solide” en ,,authentiek”. S. zelf noemde R. consequent ,,kroonleugenaar”. Zijn advocaat Nico Meijering benadrukte in een acht dagen durend pleidooi de onbetrouwbaarheid van R.

De uitspraak van het hof is donderdag om 10 uur.