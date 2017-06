Duitse bezoeker dancefestival Defqon.1 dood

Een negentienjarige Duitser is afgelopen weekend overleden na een bezoek aan het dancefestival Defqon.1 in Biddinghuizen. Hij raakte in de nacht van zaterdag op zondag onwel op het festivalterrein en overleed zondag in het ziekenhuis. Zijn identiteit en de precieze doodsoorzaak zijn niet bekend.

Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van de organisatie, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Er is geen indicatie dat sprake zou zijn van een misdrijf.

,,Voor ons was het wel even slikken maar we hebben ervoor gezorgd dat 60.000 bezoekers toch een mooi weekend hebben gehad”, reageert de organisatie op de website van de gemeente Dronten waar Biddinghuizen onder valt. ,,Dat zoiets gebeurt tijdens een verder prima verlopen festival is natuurlijk erg verdrietig, vooral voor de familie van de jongen en zijn vrienden”, aldus burgemeester Aat de Jonge.

Wel zijn 127 aanhoudingen verricht. In de meeste gevallen ging het om handel in of bezit van verdovende middelen. Nadat iemand was betrapt op zakkenrollerij werden zo’n dertig gestolen mobieltjes teruggevonden en de meeste daarvan zijn aan de gedupeerden teruggeven.

De zevende editie van Defqon.1 trok 60.000 liefhebbers van de muziekstroming hard dance naar Flevoland.