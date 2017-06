Paleis Noordeinde in zomer open voor publiek

Paleis Noordeinde en het Koninklijke Staldepartement zijn deze zomer opnieuw te bezichtigen. De eerste uitnodigingen voor het proefdraaien van de openstelling zijn inmiddels verstuurd en de website waar kaarten voor de testdag – en later de kaarten voor het gewone publiek – kunnen worden gereserveerd is inmiddels actief.

Het onlinereserveringssysteem voor de kaarten vertoonde vorige jaar enige kuren en is volgens kenners aangepast. Ook is de rondleiding zelf naar verwachting iets aangepast vergeleken met vorig jaar.

Koning Willem-Alexander gaf vorig jaar gehoor aan een reeds jaren ook door politici geuite wens om het Haagse werkpaleis in de zomermaanden te openen voor belangstellenden. Vier zaterdagen gingen de deuren open, tot groot genoegen van duizenden nieuwsgierigen die door en langs de staatsievertrekken konden wandelen. In het eerder dit jaar verschenen jaarverslag werd dan ook aangekondigd dat de openstelling dit jaar zou worden vervolgd.

Hetzelfde geldt voor de naast Paleis Noordeinde gelegen stallen. Die zijn in de zomer van dinsdag tot en met vrijdag in de middag open. Het proefdraaien voor Noordeinde is op 8 juli en voor de stallen op 13 juli.