Samenwerking moet stroomcrisis opvangen

Nederland en zes andere landen gaan nauwer samenwerken op energiegebied om beter voorbereid te zijn op noodsituaties. Als bijvoorbeeld door een crisis de elektriciteit plotseling uitvalt, moet dat snel kunnen worden opgevangen door een buurland.

Ministers van de Beneluxlanden, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland ondertekenden maandag een intentieovereenkomst hierover in Luxemburg. De landen spraken af de risico’s in kaart te brengen en een gezamenlijke oefening te organiseren. Daaruit moet blijken wat in de praktijk werkt.

De zeven landen werken al langer samen om hun energienetten te verbinden. Niet alleen om levering van elektriciteit te garanderen, maar ook om de hernieuwbare energie zo flexibel en stabiel mogelijk bij de eindgebruiker te brengen. ,,Het is belangrijk dat er over mogelijke crisissituaties met grensoverschrijdende impact wordt nagedacht om in noodsituaties samen snel en adequaat te reageren, zeker in een sterk vervlochten regionale elektriciteitsmarkt”, aldus Thomas Antoine, secretaris-generaal van de Benelux.