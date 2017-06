Advies informateur: coalitie met ChristenUnie

Een nieuwe informateur kan gaan onderzoeken of een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie mogelijk is. Oud-minister Gerrit Zalm van de VVD is hiervoor beschikbaar.

Dat stelt informateur Herman Tjeenk Willink dinsdagavond in zijn eindverslag aan de Tweede Kamer. De coalitie van VVD, CDA, D66 en CU is de enige meerderheidscombinatie van vier partijen die thans onderzocht kan worden, aldus de informateur.

Tjeenk Willink probeerde sinds eind mei uit te vissen wie met wie wil regeren. Eerder was al bekend geworden dat de vier partijen het samen willen proberen en dat zij willen dat Zalm het stokje overneemt van Tjeenk Willink.