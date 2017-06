Boze leraren in actie op het Malieveld

Boze leraren, ouders en andere sympathisanten hebben zich dinsdagmiddag verzameld op het Malieveld in Den Haag. Ongeveer tweeduizend mensen met paarse en groene petjes van de vakbond CNV en de Algemene Onderwijsbond (AOB) protesteren tegen de te hoge werkdruk in het basisonderwijs, te lage salarissen en oplopend lerarentekort.

De actie van de boze juffen en meesters wordt breed gesteund. Zo is een petitie op internet in enkele weken tijd al meer dan 280.000 keer ondertekend. Leraren kwamen dinsdagochtend al in actie door een uur later te beginnen met lesgeven. Meer dan 5500 basisscholen deden mee aan de protestactie, ofwel 85 procent van het totaal.