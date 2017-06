Kamer niet enthousiast over terreurplan PVV

De Tweede Kamer is niet enthousiast over het voorstel van PVV-leider Geert Wilders om potentiële terroristen op aanwijzing van de inlichtingendienst AIVD preventief een halfjaar op te sluiten. Wilders kondigde dinsdag een wetsvoorstel aan dat dit mogelijk moet maken.

In het voorstel staat dat de AIVD iemand kan laten oppakken zonder dat hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd. De minister van Binnenlandse Zaken moet hier wel goedkeuring voor geven en ook moet er nog een rechter naar de zaak kijken. Die rechterlijke toets is wel beperkt.

,,Ik wil niet dat wij in Nederland ooit in de situatie komen dat hier een aanslag plaatsvindt en dat een dienst zegt: we kenden de persoon maar we hadden onvoldoende bewijs”, aldus Wilders in een toelichting.

D66-leider Alexander Pechtold noemt het plan kansloos. Volgens hem druist het in tegen de rechtstaat. Pechtold denkt dat er wel winst is te boeken bij de aanpak van terroristen als Europese veiligheidsdiensten beter samenwerken.

,,Wat voor het CDA geldt is dat we wel iets moeten doen wat binnen onze rechtstaat past. Als we iedereen op basis van de AIVD gaan vastzetten wordt het erg ingewikkeld”, aldus CDA-leider Sybrand Buma. ,,We moeten wel zorgen dat die mensen die gevaarlijk zijn en verdacht worden van strafbare feiten, dat we die van straat plukken.”

De VVD laat weten de ,,de behoefte te delen” om potentiële terroristen vroegtijdig op te pakken. ,,Uitgangspunt voor de VVD is wel dat iemand achter de tralies komt te zitten op basis van een juridische grondslag en niet op basis van willekeur. Op dat laatste zullen we het wetsvoorstel beoordelen”, aldus VVD-Kamerlid Ockje van Tellegen.

Ze benadrukt dat het huidige kabinet maatregelen heeft genomen om de kans op een aanslag te verkleinen. Ze wijst op de nieuwe wet over uitbreiding van de voorlopige hechtenis voor terrorismeverdachten, die minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) dinsdag naar de Kamer stuurt.