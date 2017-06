´PvdA wil geen begroting zonder extra geld´

Vicepremier en PvdA-leider Lodewijk Asscher eist dat het demissionaire kabinet volgend jaar meer geld uittrekt voor lerarensalarissen en koopkracht. Aan welk bedrag hij denkt en waar het geld vandaan moet komen wil hij niet zeggen.

,,Dat merkt u in augustus wel,” zei hij dinsdag. ,,Een begroting opstellen is keuzes maken,” onderstreept hij. ,,Als je ergens geld vandaan wilt halen kun je dat vinden.” Asscher wil niet zeggen wat de consequenties zijn als coalitiepartner VVD niet wil meewerken.

Zolang er geen nieuw kabinet is regeert Rutte II. Dat kabinet moet op Prinsjesdag een begroting indienen voor volgend jaar. Omdat het alleen lopende zaken mag afhandelen zou dat een begroting zonder nieuw beleid moeten zijn. Maar volgens Asscher, die sinds de verkiezingen tevens Kamerlid is, zal de PvdA niet tekenen voor een begroting waarmee ze het niet eens is.

De kans dat een nieuw kabinet de overheidsbegroting voor 2018 kan opstellen is niet groot. Die begroting moet enkele weken voor Prinsjesdag (de derde dinsdag van september) af zijn, en dan is de formatie waarschijnlijk nog bezig.